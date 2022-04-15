Проблеми з російськими вантажівками та нові санкції проти рф: що у світі писали про війну в Україні 14 квітня

Протягом доби 14 квітня іноземні медіа продовжували багато писати про війну в Україні. Зокрема, вони згадали про те, які санкції варто ввести Заходу проти росії, якщо там не хочуть забороняти імпорт енергоресурсів, а також виявили важливу проблему російської армії — стан колісної техніки.

The Washington Post пише про політику Польщі щодо біженців та різницю у ставленні до тих, хто перетинає польський кордон з білорусі та з України. Польща дуже чуйно реагує на потреби українських біженців — підтримку надають відразу після перетину ними кордону. Водночас країна будує фортецю, щоб не впускати нелегальних іммігрантів з білоруської сторони. Щільний потік людей забезпечує лукашенко, який перетворив міграцію на зброю і налагодив системну переправку іноземних мігрантів і шукачів притулку до кордонів із Польщею та Литвою. Гуманітарні організації зафіксували численні випадки, коли польські прикордонники вистежують людей у лісі та відвозять їх до білоруського кордону ― польський парламент фактично узаконив таку практику. Ба більше, зараз Польща будує 180-кілометрову металеву стіну, яка додатково захищатиме її кордон із білоруссю.

Після російського вторгнення в Україну Фінляндія та Швеція переглядають свій нейтральний статус і міркують про вступ до НАТО. Згідно зі статтею на Foreign Policy, Альянс від цього тільки виграє. Зокрема, у Фінляндії дуже боєздатні збройні сили. Крім великої кількості підготовлених людей, країна має ще й потужну військову розвідку, включно з повітряним спостереженням. У неї чудові бойові літаки та програма національної оборони. Зі свого боку Швеція може посилити НАТО, зокрема, своїм військово-морським флотом, який відіграє вирішальну роль у Балтійському морі.

Хоча повне ембарго російського газу та нафти досі малоймовірне, є й інші ефективні санкції, які Захід може запровадити проти росії, пише The Economist. Один із можливих варіантів — мито на імпорт російських природних ресурсів. Другий — реалізація іранського сценарію, який дозволить іншим країнам продовжувати купувати нафту в рф під зобов’язання із часом зменшити залежність від неї. Більше того, гроші за нафту й газ росія в такому разі отримуватиме на рахунки умовного зберігання, що дозволить використовувати їх лише для купівлі окремих категорій товарів. Майже напевно росія відмовиться від такої пропозиції ― але її можна змінити, наприклад, дозволивши рф використовувати частину грошей для купівлі високотехнологічних товарів, яку ускладнив західний експортний контроль. Конгрес США, схоже, теж підтримує ідею ввести вторинні санкції ― обмеження проти тих, хто продовжує вести бізнес із росією. Велике питання тут полягає в тому, як на це відреагує Китай і чи зможе він обійти санкції, як це вже було у випадках Ірану та Північної Кореї.

СNN ілюструє проблеми російської армії, розповідаючи про «головний елемент військової техніки» ― вантажівки. Хоча вони й викликають менше захвату в широкої публіки, однак необхідні для перевезення персоналу, боєприпасів, запчастин і всього іншого, без чого військо не може функціонувати. Опитані CNN експерти згадують про випадки, коли російська вантажівка виходила з ладу через пробите колесо чи коли пошкоджений трак доводилося тягнути сотню кілометрів на буксирі до ремонтної станції. Перше свідчить про те, що за колесами армійських автівок не доглядали належним чином ― причому йдеться навіть про топовий зенітно-ракетний комплекс «Панцир», який пересувається на шасі КамАЗу. А якщо в такому стані колеса в найпрестижніших авто, то що вже казати про другорядні моделі? Другий факт свідчить про брак ремонтних бригад. На відміну від літаків чи кораблів, вантажівки не те, за що народ плескає диктаторам на військових парадах, тому подібні режими не надто вкладаються в цей вид озброєння. Сьогодні росії вже доводиться заміняти військові вантажівки цивільними. І це поганий для окупантів знак, адже такі машини не витримують воєнних умов, часто навіть бездоріжжя їм не під силу.