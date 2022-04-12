Верещук: Полоненим українкам голять голови, змушують щодня роздягатися на огляди, принижують, є факти зґвалтування

Із близько 1700 полонених, яких утримують росія та проросійські сепаратисти, 500 осіб — жінки, повідомила віцепремʼєр-міністр України Ірина Верещук, пише Reuters.

За її словами, поводження росіян із жінками турбує її найбільше.

Верещук повідомила, що жінок примушують стояти, не дають сісти. Голять голови, змушують щодня роздягатися на огляди. Принижують людську гідність.

«Я знаю факти зґвалтування, бачила побиті хребти… Вони хочуть, щоб ми були налякані. Вони хочуть, щоб ми плакали і були жертвами. Але ми ними не є. Наші дівчата і жінки ... просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу», — сказала вона.