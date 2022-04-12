Операція «Оскар»: Європол шукатиме злочинні російські активи

Європейське поліцейське управління (Європол) розпочало операцію «Оскар» із фінансових розслідувань щодо злочинних активів, що належать фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями через російське вторгнення в Україну.

Цю комплексну операцію проводитимуть спільно з державами-членами ЄС, Євроюстом і Frontex. Вона триватиме щонайменше рік і включатиме низку окремих розслідувань.

Європол сприятиме обміну інформацією і розвідданими між партнерами та надаватиме оперативну підтримку у фінансових розслідуваннях, спрямованих проти злочинних активів і обходу економічних санкцій ЄС, пов’язаних із агресією росії щодо України.

Операція «Оскар» також підтримає кримінальні розслідування щодо обходу торгово-економічних санкцій ЄС. Європол централізуватиме та аналізуватиме всю інформацію, надану в рамках цієї операції, щоб виявляти міжнародні зв’язки, злочинні групи та підозрюваних, а також нові тенденції та моделі злочинності.