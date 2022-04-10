Bloomberg: росія стоїть на порозі першого у столітті дефолту через зовнішній борг

Перший за століття зовнішній дефолт росії виглядає майже неминучим. ICE Data Services, згідно зі своїми даними, передбачає майже 90% ймовірність того, що дефолт в рф відбудеться уже цього року.

Про це пише Bloomberg.

Казначейство припинило виплати доларових боргів з рахунків росії в американських банках. А коли спроба оплати у твердій валюті була заблокована, росія порушила умови двох облігацій, виплативши інвесторам рублі замість доларів.

Тим часом агентство S&P вчора понизило рейтинги росії до «вибіркого дефолту». Фінансовий світ чекає офіційного рішення, чи відбувся в росії дефолт.

Але звідки прийде це рішення — незрозуміло. Рейтингові компанії відмовляються від висвітлення становища росії через заборону ЄС. Moody’s Investors Service і Fitch Ratings вже відкликали з країни, а S&P Global заявила, що з 15 квітня відкличе рейтинги.

Незважаючи на експорт нафти й палива, швидкого відновлення економіки росії уже не буде через санкції.

«Путін своїми діями в Україні перетнув рубікон. росія буде у стані дефолту протягом, можливо, десятиліття. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, дуже високі витрати на позики навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя. Це жахлива перспектива для росії та росіян», — оцінює становище рф стратег Bluebay Asset Management Тім Еш.

Востаннє дефолт у росії стався у 1998 році, але за внутрішнім боргом. Останній дефолт через зовнішній борг стався після революції 1917 року.