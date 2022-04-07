У Словʼянську та Краматорську заблоковано потяги через обстріл шляхопроводу

Війська росії нанесли авіаудар по шляхопроводу біля станції Барвінкове (Донецька залізниця). Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Тимчасово заблокованими в Словʼянську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди.

«Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації», — зазначив Камишін.

Пізніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на вокзалі на Донеччині застрягли майже 500 евакуйованих людей. Пасажирів заблокованих поїздів розміщують на вокзалі до уточнення ситуації.