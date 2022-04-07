росію виключили з Ради ООН з прав людини

Генеральна Асамблея ООН зупиняє членство росії у Раді з прав людини.

За таке рішення проголосували 93 країни-члени. Проти — 24. Серед них сама рф, Китай, Еритрея, КНДР, низка країн Африки, Іран, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, білорусь та інші.

росію, як країну агресора, пропонували виключити з Ради США і Велика Британія. Представники цих країн казали, що участь рф у Раді з прав людини — це фарс, після того, що російська армія наробила в Бучі, Ірпіні, Маріуполі та багатьох інших знищених містах України.

Після того, як Рада ООН проголосувала за призупинення членства росії, представник російської делегації повідомив, що в такому випадку рф повністю виходить з її складу. За його словами, Генасамблея ухвалила «неправомірну і політично вмотивовану» резолюцію.