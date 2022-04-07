Країни НАТО посилять допомогу Україні. Київ отримає широкий спектр різної зброї

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс погодився і надалі посилювати підтримку України у війні з росією та надаватиме широкий спектр різної зброї.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що НАТО слугує лише координаційним майданчиком для перемовин, але сам Альянс від себе зброю не постачає. Це роблять країни-члени НАТО — ті, які хочуть і готові це робити.

Він також зазначив, що Україні постійно доводиться «пробивати стіни» для отримання допомоги. Спочатку не хотіли взагалі давати зброю, потім не хотіли давати важку зброю, потім — наступальну, тепер же питання лише в часі передачі озброєння, тому що для її підготовки потрібен час.

«У перший тиждень війни я спитав одного главу МЗС, чи його країна зможе надати нам деяке передове сучасне озброєння. Він сказав: «Дмитре, це складно, тому що операторам треба навчатися щонайменше 2 місяці». Якби він погодився на самому початку надати Україні цю зброю, наші військові вже закінчували би це навчання. Ось у цьому проблема з партнерами», — розповів він.