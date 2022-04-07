В Україні вже загинули майже 19 тисяч військових росії

Станом на 7 квітня війська росії у війні проти України втратили вбитими 18 900 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати ворога у техніці за весь період війни наразі такі: 698 танків, 1 891 бойова броньована машина, 332 артилерійські системи, 108 реактивних систем залпового вогню, 55 засобів ППО, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 1 358 одиниць автомобільної техніки, 7 кораблів та катерів, 76 цистерн з ПММ, 111 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць спеціальної техніки та 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.