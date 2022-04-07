The Washington Post: росія повністю пішла з Київської та Чернігівської областей

Пентагон заявив, що росія повністю вивела свої війська із Київської та Чернігівської областей. Про це у коментарі The Washington Post заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

«За нашими оцінками, всі росіяни поїхали», — сказав представник Пентагону. Повний відвід військ підтвердили лише в останні 24 години. Російські окупанти, однак, могли залишити міни на шляху, які ще треба знешкодити. Представник Пентагону додав, що понад 80 із приблизно 130 батальйонних тактичних груп, які росія розгорнула в Україні, продовжують діяти в країні. За оцінками, кожна з таких груп налічує від 800 до 1000 військовослужбовців.

Імовірно, далі усі свої сили рф зосередить на Донбасі.