Премʼєр Угорщини Орбан запросив путіна на переговори щодо України в Будапешт

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запросив російського президента путіна на перемовини в Будапешт.

Про це повідомляє Index.

На думку Орбана, у них могли б взяти участь Україна, Франція та Німеччина. Він підкреслив, що йдеться про переговори щодо припинення вогню, а не про мирну угоду. За словами Орбана, путін нібито дав згоду на таке запрошення, але висуває свої умови.

У середу МЗС Угорщини викликало посла України через нібито образливі заяви лідерів України на адресу угорської влади.

4 квітня проросійський політик Віктор Орбан оголосив про свою пʼяту перемогу на виборах в Угорщині, причому очолив угорський уряд четвертий раз поспіль.