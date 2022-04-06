«ЧЕСНО»: Прокуратура розслідує понад 2 000 справ про держзраду

Із лютого 2014 року і до сьогодні прокуратура підозрює у державній зраді тисячі осіб. Також є провадження щодо депутатів і мерів міст.

Про це повідомив рух «ЧЕСНО».

«Органами прокуратури України здійснюється та здійснювалося процесуальне керівництво і підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях щодо понад 2 000 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 11 КК України (державна зрада), розпочатих після початку збройної агресії російської федерації проти України в лютому 2014 року», — повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит.

Надати точну кількість осіб, які підозрюються у державній зраді, і вказати їхні імена Офіс генпрокурора відмовився, оскільки відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора й в тому обсязі, в якому вони визнають це можливим.

17 березня рух запустив «Реєстр держZрадників». У ньому зібрані дані про політиків, правоохоронців, представників органів виконавчої влади, суддів і журналістів, які робили заяви на користь окупантів, проводили проросійську пропаганду, брали участь в організації псевдореферендуму або формували «органи влади», підконтрольні росії.