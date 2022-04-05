США заборонили росії виплачувати держборг у понад $600 мільйонів із заморожених коштів

Сполучені Штати заборонили росії виплачувати власникам її державного боргу понад $600 мільйонів із резервів, які зберігаються в американських банках. Це підвищує ризик дефолту.

Про це повідомляє Reuters.

Валютні резерви російського центрального банку у фінансових установах США заморожені, але Міністерство фінансів в окремих випадках дозволяло російському уряду використовувати ці кошти для виплат за державними боргами, номінованими у доларах.

За словами представника Мінфіну США, у понеділок, коли підійшли терміни виплати основного боргу, включаючи основний платіж у розмірі $552 млн доларів, американський уряд відмовив Москві в доступі до заморожених коштів. У понеділок також мала бути здійснена купонна виплата у розмірі $84 мільйонів за суверенними доларовими облігаціями з терміном погашення у 2042 році.

На думку Мінфіну США, цей крок повинен змусити москву ухвалити важке рішення, на що вона витрачатиме долари, до яких усе ще має доступ, — для виплати свого боргу, або для інших цілей, включаючи підтримку своїх військових дій. На цей вибір у росії є 30 днів, після чого буде оголошено дефолт.