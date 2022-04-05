«Рейтинг»: 95% українців вірять у перемогу над росією

Українці вірять у перемогу, проте впевненість у швидкій перемозі «за кілька тижнів» дещо зменшилася — з 47% до 35%, у порівнянні з минулими опитуваннями.

78% опитаних українців вважають, що справи у країні рухаються у правильному напрямку. Лише 11% протилежної думки, а ще 11% — не змогли оцінити. У всіх регіонах та серед усіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного.

Далі зменшується рівень підтримки вступу до НАТО. Так, у перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62% до 76%, у перший тиждень підтримка зменшилася до 72%, а станом на кінець березня становить 68%. Водночас зростає підтримка вступу до ЄС. В перші дні війни відбулося зростання з 68% до 86%. Далі воно продовжилося і станом на кінець березня становить 91% — абсолютний рекорд за всі роки досліджень.