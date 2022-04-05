Уряд Великої Британії звинуватив у кібератаках три російські спецслужби

Уряд Великої Британії звинуватив у злочинній кіберактивності федеральну службу безпеки російської федерації, головне управління розвідки росії, службу зовнішньої розвідки рф.

Про це повідомляють на офіційному сайті британського уряду.

Ідеться, зокрема, про 16 центр фсб, що займається радіоелектронною розвідкою на засобах звʼязку, в/ч 26165 (85 головний центр спеціальної служби) і в/ч 74455 гру.

За інформацією британського уряду, 16 центр фсб відповідає за кібероперації з перехоплення, розшифровки й обробки електронних повідомлень і за технічне забезпечення доступу до іноземних цілей.

Як зазначають в уряді Великої Британії, 16 центр працює орієнтовно з 2010 року. Відтоді росіяни здійснювали численні кібератаки, націлені на системи енергетики, охорони здоров’я, фінансів, освіти, місцеві та національні органи влади у країнах Європи, Америки та Азії. Відомо, що у 2014 році кіберзлочинці атакували європейський енергетичний сектор, а в 2020-му — авіаційну галузь Сполучених Штатів.