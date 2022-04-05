Єврокомісія оголосила про пʼятий пакет санкцій проти росії

Європейська комісія оголосила про пʼятий пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну.

Про це заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Він передбачає:

заборону на імпорт вугілля з росії, який приносить їй щороку €4 мільярди;

повну заборону транзакцій для чотирьох ключових російських банків, серед яких ВТБ, другий за величиною російський банк;

заборону російським суднам доступу до портів ЄС, також забороняється проїзд російських і білоруських вантажівок;

посилені обмеження на експорт у важливих сферах: найсучасніші напівпровідники, машини та транспортне обладнання;

нові заборони на імпорт товарів, який приніс би росії €5,5 мільярда;

заборону компаніям з рф брати участь у державних закупівлях у країнах ЄС, заборону на будь-яку фінансову підтримку державних органів рф;

персональні санкції проти окремих осіб.

Також фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС працює над додатковими санкціями, зокрема щодо імпорту нафти, і розглядає деякі ідеї держав-членів ЄС про нові санкції.