Українська ППО знищила чотири російські крилаті ракети

Вночі, 5 квітня, пара російських Су-35 із території білорусі завдала ударів крилатими ракетами по обʼєктах цивільної інфраструктури України. Винищувачі випустили чотири ракети, але українська протиповітряна оборона їх знешкодила.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, ППО знищила три крилаті ракети, а четверту пошкодила, збивши її курс на ціль.

Наводили ракети російські окупанти двома БПЛА, які також вже знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряного командування «Захід».

Про збиття ракет повідомляли сьогодні голова Рівненської ОВА Віталій Коваль і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Останній повідомив, що уламки ракет спричинили незначне займання у одному з сіл. Постраждалих немає.