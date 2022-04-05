На 5 квітня погоджено 7 гуманітарних коридорів до Запоріжжя і Бахмуту

На сьогодні, 5 квітня, заплановано 7 гуманітарних коридорів для евакуації людей з міст, які потрапляють під обстріли росіян.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З Маріуполя до Запоріжжя евакуація на власному транспорті. Колону автобусів у місті Мангуші окупанти розблокували, але у Маріуполь її не пустили. Евакуаційні автобуси у місто не можуть заїхати.

З Бердянська до Запоріжжя евакуація також власним транспортом. З міста Мангуш до Бердянська прямує 7 автобусів у супроводі Червоного Хреста, які зберуть у місті людей до міста Запоріжжя.

Крім цього, на блокпості у Василівці чекають на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів, з міста Запоріжжя планується відправлення додаткових автобусів по маршруту до Бердянська.

До Запоріжжя людей повезуть і з міста Токмак. З Запоріжжя до 10:00 планується відправлення автобусів для евакуації з гуманітарною допомогою.

До Бахмуту (Донецька область) евакуюють людей з міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна і селища Гірське.