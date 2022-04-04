В Україні з початку війни загинули 18 журналістів

Від початку війни росії проти України загинули 18 журналістів, серед них 15 чоловіків і 3 жінки.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Поранення отримали 13 журналістів, безвісти зникли 3 працівники ЗМІ, ще 15 журналістів зазнали залякування. Крім цього, окупанти викрали 8 журналістів.

За даними прокуратури України, військові рф скоїли 74 злочини щодо представників ЗМІ, з них 19 стосувалися громадян інших держав.

Також зафіксовано щонайменше 7 фактів обстрілів, які призвели до пошкодження або знищення телевеж і ТРК. Зафіксовано 22 факти блокування і кібератак на ЗМІ.