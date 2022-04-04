Ангела Меркель відповіла на критику Володимира Зеленського. Вона вважає правильним рішення не приймати Україну в НАТО у 2008 році

Колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель наполягає, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, попри критику з боку президента України Володимира Зеленського.

Про це заявила речниця Меркель на запит агентства DPA, пише «Європейська правда».

«Федеральний канцлер доктор Ангела Меркель підтримує свої рішення у звʼязку із самітом НАТО 2008 року в Бухаресті. [...] З огляду на звірства, які стають помітними в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти бути на боці України та покласти край варварству та війні Росії проти України мають повну підтримку ексканцлера», — сказала речниця.

Учора Володимир Зеленський у своєму зверненні запросив європейських політиків відвідати Бучу.

«Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу та побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок», — сказав він.