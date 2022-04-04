ЄБРР зупинив доступ до своїх ресурсів для росії та білорусі

Європейський банк реконструкції та розвитку зупинив доступ росії та білорусі до своїх ресурсів.

Член ради директорів банку від України Артем Шевальов повідомив, що Рада керівників ЄБРР офіційно затвердила застосування статті 8.3 статуту (зупинення доступу) абсолютною більшістю голосів країн-акціонерів (94,85%).

Шевальов акцентував на тому, що вперше за всю історію ЄБРР керівники вдалися до такого кроку. ЄБРР став першою міжнародною організацією, яка ухвалила таке рішення. Ще 28 березня банк повідомляв, що триває процес закриття офісів у столицях вказаних країн.

ЄБРР не інвестує у нові проєкти в росії з 2014 року, але до середини 2021 року працював у білорусі.