Російські окупанти атакували ракетами Одесу та Миколаїв. Дніпропетровщину обстріляли із систем залпового вогню

Уночі та вранці 4 квітня російські війська обстріляли кілька українських міст. Так, в Одесі російські війська завдали ракетного удару по одному з обʼєктів (деталей поки немає). Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Під вогнем опинився також Криворізький район Дніпропетровської області. Росія обстрілювала із систем залпового вогню селище Нововоронцовка та село Марʼянське Криворізького району. Жертв немає — людей раніше евакуювали до Кривого Рогу. Про це повідомив глава військово-цивільної адміністрації міста Олександр Вілкул.

А із самого ранку 4 квітня російські війська завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Про це розповів мер міста Олександр Сєнкевич, він також закликав мешканців не публікувати ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.