Зеленський: В Україні створять «книгу катів» і спецмеханізм правосуддя

В Україні створять «книгу катів», куди внесуть російських окупантів, причетних до злочинів в українців.

Про це у зверненні заявив президент Зеленський.

«Я ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави. Суть цього механізму — спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів. Цей механізм допоможе Україні та світу притягнути до конкретної відповідальності осіб, які розвʼязали або будь-яким чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей [...]. Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну «книгу катів», буде знайдений і покараний», — сказав він.