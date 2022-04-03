Немає ані електрики, ані тепла, ані води. Заступник мера Ізюму розказав, як його місто переживає блокаду

У місті Ізюм Харківської області, яке від початку березня заблоковане російськими окупантами, немає ані електрики, ані тепла, ані води. Житлова забудова міста знищена майже на 80%.

Про це розповів заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін в інтервʼю агентству Укрінформ.

Із 6 березня місто потерпає від авіаударів та обстрілів.

«Бомбардування мало абсолютно варварський і хаотичний характер. Незрозуміло, яка там могла бути військова логіка. Знищували все. Меморіали, присвячені Другій світовій війні, дитячі садки, ліцей, медичні та соціальні заклади, шляхи, пішохідний міст, який я згадував, центральну площу, центральний парк, пам’ятки архітектури. Апокаліптична картина…» — розповідає Володимир Мацокін.

Наразі невідомо, скільки людей стали жертвами російських окупантів. Під завалами житлових будинків можуть залишатися люди. Також поки неможливо поховати загиблих. За словами заступника мера Ізюму, мешканці міста самі, коли можуть і кого можуть, ховають — на городах, у парках, просто біля під’їздів.

За словами заступника мера, загарбники зв’язувалися з Ізюмським міським головою Валерієм Марченком і пропонували йому здати місто. Але на пропозиції окупантів мер не пристав.

Мешканці Ізюму стали заручниками в руках ворога, який не надає гуманітарних коридорів і відмовляється пропускати продуктові вантажі та медикаменти. Вантаж від української влади востаннє вдалося доставити 14 березня. Після цього окупанти не дозволяють нічого підвезти.

«При всьому розумінні трагедії Маріуполя скажу, що в нашому місті ситуація не краща», — говорить Володимир Мацокін.

Бої за Ізюм тривають.