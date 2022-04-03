Міністр Ірина Верещук: На сьогодні погоджені гуманітарні коридори у трьох областях — маршрут

На сьогодні, 3 квітня, Україна погодила гуманітарні коридори для евакуації людей у Донецькій, Запорізькій і Луганській областях.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним автотранспортом.

Під Бердянськом людей чекають 17 автобусів. 10 — для евакуації маріупольців та місцевих мешканців із Бердянська. Якщо автобуси не пропустять у місто, слід дійти до блокпоста на вʼїзді до Бердянська, зазначає Верещук. Ще 7 автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя.

Для евакуації з Сєвєродонецька, Попасної, Лисичанська, Рубіжного, Нижнього у Луганській області чекають на припинення вогню з боку російських окупантів.