Премʼєр Фінляндії: Рішення про членство в НАТО має бути прийняте цієї весни

Військова агресія росії в Україні змусила Фінляндію переглянути свою політику безпеки: рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте якомога швидше, в ідеалі — цієї весни. Про це прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила в суботу делегатам Соціал-демократичної партії, які зібралися в Гельсінкі, пише Yle.

За її словами, настав час для Фінляндії серйозно переглянути свою позицію щодо військової приналежності: потенційна заява Фінляндії на вступ до НАТО має бути зроблена до літа.

«Росія не той сусід, яким ми її вважали», — зазначила Марін.

Марін також наголосила, що, за її даними, нинішні члени НАТО не проти потенційної заявки Фінляндії.