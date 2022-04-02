Мінекономіки прогнозує падіння економіки України на 40%

Міністерство економіки прогнозує, що за підсумками року ВВП може скоротитися на 40%.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У першому кварталі економіка України впаде на 16%. «Найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота. Це, зокрема, авіаційні та морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами», — зазначив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Водночас він додав, що протягом останніх 10 днів економіка в цілому почала оживати, бізнес у безпечних регіонах повертається до роботи, а аграрії розпочали посівну.