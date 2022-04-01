Збройні сили України звільнили Бучу та Бородянку на Київщині

Збройні сили України звільнили міста Буча та Бородянка в Київській області.

Про звільнення Бучі повідомив мер міста Анатолій Федорук. «31 березня стає великим днем для Бучанської громади — як день звільнення міста від російських орків. Ми обовʼязково з вами дочекаємося перемоги по всій Україні», — заявив Федорук.

Про звільнення Бородянки повідомило офіційне інформагентство Міністерства оборони. Воно опублікувало фотографію українських військових біля місцевого відділення поліції.

24 березня президент Володимир Зеленський для того, щоб відзначити подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян під час захисту своїх міст у відсічі збройної агресії російської федерації проти України, присвоїв Бучі звання «Місто-герой України».