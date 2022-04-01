Мільйон доларів за літак або корабель. Рада запровадила винагороду за передачу ЗСУ техніки окупантів

Верховна Рада запровадила грошову винагороду за передану Збройним силам зброю і техніку окупантів.

За відповідний документ проголосували 320 нардепів.

Бойовий літак (винищувальна та штурмова авіація) оцінили у $1 мільйон, бойовий вертоліт — $500 тис., реактивна система залпового вогню — $25—35 тис., танк, наземна артилерія (самохідна) — $100 тис., бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина — $50 тис., військовий автомобіль — $10 тис.; корабель 1 або 2 рангу — $1 млн, корабель 3 чи 4 рангу — $500 тис., військове судно — $200 тис., малогабаритне бойове судно (розвідувальне) — $50 тисяч.

Крім того, закон гарантує російським військовим право на збереження в таємниці факту передання техніки, отримання нових документів із новими даними та безпеку їх перебування на території України, а також створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.