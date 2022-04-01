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Рада провела пʼяте засідання від початку російського вторгнення. Які закони ухвалили

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Верховна Рада провела засідання, на якому ухвалила 21 законопроєкт.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зокрема, ухвалено закони про:

  • забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб, які постраждали від війни (№ 7210);
  • додаткові підстави звільнення від мобілізації для вагітних жінок-військовослужбовців або тих, хто перебуває у відпустці для догляду за дитиною, а також одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину (№ 7209);
  • вдосконалення засад організації та ведення руху опору (технічні уточнення) (№ 7180);
  • закріплення правила, що вступ до ТРО може бути тільки за місцем реєстрації або (під час війни) в районах, де безпосередньо ведуться боєві дії (№ 7217);
  • безкоштовну медичну реабілітаціюя та медичну допомогу для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях (№ 7226);
  • встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Літак та корабель — $1 мільйон, танк — $100 тисяч, бронетранспортер — $50 тисяч (№ 7229);
  • стовідсоткове гарантування вкладів в усіх банках під час війни та норми, які прискорять продаж військових облігацій (№ 5542-1);
  • підвищення податків на 50% для компаній, які не захотіли йти з росії (№ 7232);
  • зняття будь-яких обмежень для переходу на 2-відсоткову систему податків і завезення матеріалів для виготовлення бронежилетів та броньованих автівок без ПДВ та мита (№ 7234);
  • нульова ставка ПДВ на альтернативне моторне паливо та більш широке використання біопалива (№ 7233)
  • створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави (№ 7198);
  • націоналізацію майна громадян та юридичних осіб рф, а також громадян України, які публічно заперечують війну (№ 7169);
  • звільнення членів наглядових рад за неприбуття на місце роботи протягом 48 годин в умовах війни (№ 7176);
  • удосконалення закону, який встановлює відповідальність за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Уточнюються терміни щодо джерел інформації від органів країн-партнерів, а також до правомірних суб’єктів поширення такої інформації (№ 7236);
  • заборону політичних партій, які виправдовують чи заперечують збройну агресію росії проти України (№ 7172-1);
  • заборону символіки, яка використовується збройними силами окупанта у війні проти України (№ 7214);