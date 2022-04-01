Рада провела пʼяте засідання від початку російського вторгнення. Які закони ухвалили

Верховна Рада провела засідання, на якому ухвалила 21 законопроєкт.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зокрема, ухвалено закони про:
- забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб, які постраждали від війни (№ 7210);
- додаткові підстави звільнення від мобілізації для вагітних жінок-військовослужбовців або тих, хто перебуває у відпустці для догляду за дитиною, а також одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину (№ 7209);
- вдосконалення засад організації та ведення руху опору (технічні уточнення) (№ 7180);
- закріплення правила, що вступ до ТРО може бути тільки за місцем реєстрації або (під час війни) в районах, де безпосередньо ведуться боєві дії (№ 7217);
- безкоштовну медичну реабілітаціюя та медичну допомогу для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях (№ 7226);
- встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Літак та корабель — $1 мільйон, танк — $100 тисяч, бронетранспортер — $50 тисяч (№ 7229);
- стовідсоткове гарантування вкладів в усіх банках під час війни та норми, які прискорять продаж військових облігацій (№ 5542-1);
- підвищення податків на 50% для компаній, які не захотіли йти з росії (№ 7232);
- зняття будь-яких обмежень для переходу на 2-відсоткову систему податків і завезення матеріалів для виготовлення бронежилетів та броньованих автівок без ПДВ та мита (№ 7234);
- нульова ставка ПДВ на альтернативне моторне паливо та більш широке використання біопалива (№ 7233)
- створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави (№ 7198);
- націоналізацію майна громадян та юридичних осіб рф, а також громадян України, які публічно заперечують війну (№ 7169);
- звільнення членів наглядових рад за неприбуття на місце роботи протягом 48 годин в умовах війни (№ 7176);
- удосконалення закону, який встановлює відповідальність за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Уточнюються терміни щодо джерел інформації від органів країн-партнерів, а також до правомірних суб’єктів поширення такої інформації (№ 7236);
- заборону політичних партій, які виправдовують чи заперечують збройну агресію росії проти України (№ 7172-1);
- заборону символіки, яка використовується збройними силами окупанта у війні проти України (№ 7214);