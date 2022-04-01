МЗС: Україна не погодиться на миротворчу місію, яка заморозить війну з росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не погодиться на миротворчу місію, якщо вона сприятиме заморожуванню вторгнення росії.

Про це він заявив у Варшаві, повідомляє «Європейська правда».

«Безумовно, ініціативи від польського уряду корисні, тому що Польща є членом НАТО і може просувати їх всередині Альянсу. Але у нас є одне застереження до будь-якої ініціативи, що озвучують ті чи інші країни: ці ініціативи не повинні заморожувати конфлікт... Наша принципова позиція полягає у тому, що Росія має вийти на позиції, які вона займала станом на 23 лютого. Відповідно, жодна ініціатива, яка буде фіксувати статус-кво, не відповідає українським інтересам», — наголосив Кулеба.

Він зазначив, що під час візиту детально обговорив ідею Польщі з віцепрем’єром Ярославом Качинським і переконався, що той має повне розуміння української позиції та щиро хоче допомогти.

Також Кулеба зазначив, що Україна поки не отримала відповіді від росії щодо своїх пропозицій після переговорів у Стамбулі. «Ми бачимо певні публічні коментарі, які лунають від російських офіційних осіб, але ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь росії», — сказав він.

Також Кулеба не зміг «ані підтвердити, ані спростувати» звинувачення з боку росії в обстрілі нафтобази в російському Бєлгороді.