Робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні припинена — її заблокувала росія

Робота Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні зупинена через блокування росією відповідного рішення. рф наклала вето на одностайне рішення 57 держав ОБСЄ щодо продовження мандата.

Про це повідомили у заяві ОБСЄ.

«Глибоко шкодую, що через позицію російської федерації ми не змогли дійти згоди щодо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії. Протягом останніх 8 років Місія відігравала вирішальну роль, надаючи об’єктивну інформацію про безпеку та гуманітарну ситуацію на місцях, невпинно працюючи над послабленням наслідків конфлікту для мирного населення», — сказав чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Він підкреслив, що польська сторона продовжить консультації з державами-учасницями щодо майбутньої ролі та присутності ОБСЄ в Україні.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ була створена в березні 2014 року за запитом українського уряду рішенням усіх 57 держав-учасниць.