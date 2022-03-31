США ввели вторинні санкції проти партнерів рф, які можуть допомагати агресору. Банк Ozon виключили з переліку

Сполучені Штати Америки розширили санкції на компанії, які не зареєстровані в рф, але можуть допомагати росії ухилятися від санкційних обмежень.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Міністерства фінансів США.

Мова йде про 21 юридичну особу та 13 фізичних осіб, що мають реєстрацію як в росії, так і за її межами. Санкції наклали на юросіб, які, зокрема, зареєстровані у Сінгапурі, на Мальті, у Британії, Іспанії. Серед них: британські компанії Majory LLP та Photon Pro LLP, іспанська Invention Bridge SL, Alexsong Pte Ltd з Сінгапуру.

Переважно вони займаються науковими розробками та технологіями. Одна з компаній, доданих сьогодні до санкційного переліку, експортує понад 50 відсотків російської мікроелектроніки.

Банк Ozon, який раніше потрапив у санкційний список за зв’язок із російським Совкомбанком, звільнили від обмежень.