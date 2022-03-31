Міносвіти спільно з обласними військовими адміністраціями створить в Україні мережу освітніх хабів

Міністерство освіти і науки України спільно з обласними військовими адміністраціями ініціює створення мережі освітніх хабів, головна мета яких — якісна та швидка організація освітнього процесу та побуту внутрішніх переселенців.

Про це написав міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

«Наразі існує гостра потреба забезпечити психологічну та емоційну підтримку, профорієнтацію, якісний освітній процес під час війни, а також швидке навчання працездатної молоді та їхніх батьків актуальним професіям для того, щоб українці могли матеріально забезпечити себе та свої родини під час війни та після її завершення», — зазначив він.

Перший хаб уже створили у Хмельницькій області, повідомив очільник МОН. Він розташований у приміщенні Хмельницького політехнічного коледжу. До проєкту залучили найкращих фахівців регіону.

Такий хаб стане в нагоді учням загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, студентам вишів, а також батькам здобувачів освіти.

«Найближчим часом планується відкриття освітніх хабів не тільки в Україні, але й у країнах, в яких наразі перебуває велика кількість українських учнів і студентів: Румунії, Польщі, країнах Балтії, Чехії», — зазначають у Міносвіти.