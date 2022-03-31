У Києві створили військову комендатуру і повідомили, хто її очолить

У Києві створено військову комендатуру. Її очолив начальник центрального управління військової служби правопорядку по Києву та області генерал-майор Віктор Плахтій. Про це йдеться в наказі КМДА.

Комендатуру створено для організації заходів під час комендантської години та спеціального режиму світломаскування. У її функції входить також координація дій сил, підрозділів, органів військового управління ЗСУ, правоохоронних органів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

До складу комендатури входять 7 осіб: комендант, його заступник, радник з юридичних питань і координатори.

Координатори відповідатимуть за: