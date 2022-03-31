Окупаційна влада Криму планує «націоналізувати» майно українських діячів, зокрема квартиру родини Зеленського

Влада окупованого росією Криму планує націоналізувати майно «українських олігархів, політиків та громадських діячів, які відкрито підтримують київський режим».

Як пише Интерфакс, окупанти, зокрема, планують націоналізувати квартиру у селищі Лівадія (Ялта), яка належить родині Володимира Зеленського.

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов раніше заявив, що ніхто не зможе переоформити своє майно після «націоналізації». Список власності, яку росіяни хочуть відібрати, обіцяють підготувати до кінця цього тижня. Після цього, за словами Аксьонова, окупанти почнуть привласнювати майно та нерухомість українців.

Також окупаційна влада розпорядилася заборонити Православну церкву України на території півострова.