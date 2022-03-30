Зеленський переговорив із Байденом. США виділять Україні $500 млн фінансової допомоги

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. США планують виділити Україні $500 мільйонів фінансової допомоги.

Про це пише пресслужба Білого дому.

Також Штати готують додаткові санкції проти росії і гуманітарну допомогу для України.

Водночас у Зеленського розповіли, що президенти обговорили посилення обороноспроможності України.

«Нам потрібен мир, а він настане лише тоді, коли в нас буде сильна позиція на полі бою. Наш дух міцний, рішучості достатньо, але нам потрібна ваша невідкладна підтримка», — заявив Зеленський.