Близько 800 німецьких медиків поїдуть в Україну для допомоги під час війни

Близько 800 німецьких медиків зголосилися вирушити в Україну та сусідні країни для допомоги під час війни.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя ФРН Карл Лаутербах, повідомляє Der Spiegel.

Усі лікарі пройшли процедуру реєстрації в Медичній асоціації Німеччини. Медики з ФРН будуть допомагати колегам в Україні та лікувати українських біженців у сусідніх країнах.

За словами міністра, ФРН продовжує приймати громадян України на лікування, а також постачати в Україну ліки та іншу медичну гуманітарну допомогу.