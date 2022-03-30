CNN: США вважають, що радники путіна «дезінформують» його про хід війни в Україні та вплив санкцій на економіку рф

Сполучені Штати вважають, що радники президента росії володимира путіна «дезінформують» його про хід бойових дій в Україні та про вплив санкцій на економіку рф.

Про це повідомляє CNN із посиланням на одного з чиновників США.

На думку американського високопосадовця, старші радники путіна занадто бояться сказати йому правду. Чиновник додав, що оцінка базується на розсекречених висновках американської розвідки.

Чиновник додав, що у США є інформація, яка свідчить про те, що путіну стало відомо про цю дезінформацію, що призвело до ускладнення його стосунків з військовим керівництвом.

«У нас є інформація, що Путін відчув, що введений російськими військовиками в оману. Зараз між путіним і Міністерством оборони рф існує стійка напруга, яка випливає з недовіри Путіна до керівництва міністерства», — сказав американський чиновник.