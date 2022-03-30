Мер Ірпеня: У місті російська армія вбила близько 300 цивільних і 50 військових

За попередніми даними місцевої влади, в Ірпені від дій російської армії загинули до 300 цивільних і до 50 військових.

Про це сказав мер міста Олександр Маркушин на спеціальному брифінгу.

«Вони розчавлювали танками вбитих українців, просто закатували в асфальт — на це було страшно дивитися. На жаль, 16 хлопців з нашої Тероборони загинули, 29 у лікарні. Щодо ЗСУ, до 50 людей загинули та приблизно 100 поранених», — сказав міський голова Ірпеня. Він додав, що точна кількість загиблих цивільних наразі невідома, але жертв може бути близько 300.

«Людей, які їм [окупантам] не подобалися — їх просто розстрілювали», — сказав Олександр Маркушин.

28 березня Cили оборони України звільнили Ірпінь від російських загарбників. Проте повертатися до міста все ще не можна, зазначив мер міста під час брифінгу. Наразі там все ще небезпечно. Усі заявки щодо Ірпеня міський голова закликав лишати за єдиним номером 0800750525.