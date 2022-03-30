В Раду внесли законопроєкт, який збільшить податки для бизнесу за роботу в рф

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 7232, який збільшує ставки податків для бізнесу, що продовжує працювати в росії.

Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

«Фінансуєш агресію росії — платиш більше податків на відновлення в Україні. Щойно зареєстрував з колегами закон № 7232, який запровадить цю просту формулу для всіх іноземних компаній, що намагаються всидіти на двох стільцях — працювати в Україні та не виходити з російського ринку», — заявив Железняк.

Такі компанії, як Metro, Auchan і Leroy Merlin, може очікувати підвищене оподаткування (ставки податків на прибуток підприємств, екологічного податку, ренти та податку на майно будуть вищі в 1,5 раза), зобовʼязання повідомляти про збереження материнською компанією економічних зв’язків із рф (держава перевірятиме інформацію), а також внесення в реєстр податкової служи.

Железняк зазначив, що документ розробляли за стандартами OECD (ОЕСР, Організація для економічної кооперації та розвитку), тож депутати закликатимуть інші країни схвалити аналогічні норми.