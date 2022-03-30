У Мінцифри створили фонд для боротьби з російською пропагандою

Міністерство цифрової трансформації України разом із найбільшими українськими ІТ-компаніями та Kyiv School of Economics створили фонд боротьби на інформаційному фронті під назвою Truth Fund. Його мета — боротися з російською пропагандою та розповідати світові правду про війну в Україні.

Про це повідомило Мінцифри на своєму Facebook.

З першого дня війни команда фонду цілодобово створює та поширює контент, який викриває жахливі злочини російських військ на території України та їхні наслідки.

Зараз фонд запускає кампанію, щоб залучити додаткові кошти, продовжувати свою роботу та побудувати необхідну інфраструктуру для більш ефективної боротьби з дезінформацією.