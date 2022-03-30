В України до суду пішов перший обвинувальний акт за статтею про колабораціонізм

В Україні до суду скерували перший обвинувальний акт за статтею про колабораціонізм — судитимуть жителя Рівненщини.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Його звинувачають у держзраді та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК).

За даними слідства, чоловік ще до вторгнення мав проросійські погляди та передавав спецслужбам росії інформацію про переміщення техніки ЗСУ і місця розташування військових частин. Цю інформацію ворог міг використати для подальшого нанесення ракетних ударів по цих об’єктах. Крім того, чоловік планував очолити окупаційні органи в разі захоплення території Рівненської області.

Під час обшуків у чоловіка знайшли 4 боєкомплекти набоїв і дві гранати РГД-5 із запалами до них.

Тепер йому йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.