Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну у втручанні в парламентські вибори. Міністр Кулеба це заперечує

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив український уряд у спробі вплинути на парламентські вибори в його країні.

Про це політик заявив у своєму Facebook.

За словами Сіярто, про наміри Києва він дізнався із телефонної розмови між українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та послом України в Будапешті. Звідки у нього зʼявилася інформація про зміст розмови українських посадовців — голова МЗС Угорщини не уточнив.

Міністр закордонних справ України у своєму коментарі «Європейській правді» відповів угорському колезі:

«На відміну від поведінки Угорщини в Україні ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, тим більше напередодні виборів. Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборчої вигоди міністр Сіярто готовий вигадувати нісенітниці та руйнувати наші з ним відносини, які ми так довго вибудовували. Якщо орден від лаврова для нього більш важливий за відносини зі мною, то варто так прямо й сказати», — сказав голова українського МЗС.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться цієї неділі, 3 квітня.