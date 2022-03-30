У Ізраїлі терорист убив двох українців. Вони стали жертвами атаки у Бней-Браку

Увечері у вівторок, 29 березня, в центрі Ізраїлю у Бней-Браку палестинський терорист скоїв атаку на людей. З автоматичної зброї він убив п’ятьох людей, серед яких поліцейський. 26-річний терорист Діаа Хамарше невдовзі був застрелений.

Як пише The Times of Israel, серед загиблих двоє громадян України — вони були робітниками.

Громадська організація ЗАКА опублікувала імена українців — Дмитро і Олександр (їм було 23 та 32 роки). Відомості про загиблих уточнюються. У посольстві України в Ізраїлі підтвердили, що загинули двоє українців, але їхні імена не публікуються, оскільки не отримано дозволів від родичів.

Брата терориста вже заарештовано під час рейду сил безпеки. Бійці штурмували дім Хамарше.