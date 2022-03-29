Кількість загиблих через ракетний обстріл Миколаївської ОДА зросла до 12 людей

Кількість жертв ракетного обстрілу Миколаївської ОДА зросла. Наразі відомо про 12 загиблих. Ще 33 працівника держадміністрації дістали поранення.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Також слідчий відділ Управління СБУ в Миколаївській області під керівництвом Миколаївської обласної прокуратури розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Зараз на місці продовжують роботу рятувальники, слідчі СБУ та поліцейські.