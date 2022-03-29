У Польщі розробили законопроєкт про заборону імпорту вугілля з рф

Речник Кабінету міністрів Польщі Петр Мюллер повідомив, що уряд країни вже розробив законопроєкт про заборону імпорту російського вугілля, пише Reuters.

«Виходячи з того, що ми бачимо пасивність Євроради в ухваленні подальших санкцій, ми намагаємося ухвалити такі рішення, які дозволяють посилатися на питання безпеки. Ми пішли на крок далі і запропонували правила, які блокують на рівні країни імпорт вугілля із росії», — пояснив речник.

Ще від початку російського вторгнення в Україну Варшава закликала Європейський Союз відмовитися від вугілля з Росії.