Розвідка США заявляє, що росія починає відводити частину військ від Києва

Сполучені Штати вже фіксують відведення частини російських військ від Києва. Зокрема, російські батальйонні тактичні групи залишають прилеглі райони навколо української столиці, повідомляє CNN із посиланням на двох американських високопосадовців.

Після того як у вівторок Міноборони росії оголосило про рішення «різко скоротити військову активність» на київському та чернігівському напрямках, США вже спостерігають за цими переміщеннями, що, за словами чиновників американської розвідки, «є серйозною зміною стратегії».

Крім того, білоруси почали фіксувати російську техніку, яка їде у напрямку від українського кордону до центру Гомеля.

У той же час американці попереджають, що російські війська можуть знову розвернутися, якщо це дозволять бойові умови.