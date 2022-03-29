Велика Британія вперше заарештувала суперʼяхту, яка може належати російському бізнесмену. Її вартісь майже $50 мільйонів

Велика Британія вперше заарештувала суперʼяхту, що може належати російському бізнесмену.

Про це заявив міністр транспорту Сполученого Королівства Грант Шепс, передає ВВС.

У британских водах у рамках санкцій проти росії затримали 60-метрову яхту під назвою Phi, яка ходить під прапором Мальти. Її вартісь майже $50 мільйонів (або приблизно £38 мільйонів). Імʼя власника яхти не називають, але зазначається, що його намагались ретельно приховати.

Яхта зареєстрована на компанію із Сент-Кіттс і Невіс. У британської влади ще 13 березня з’явились підозри, що судно належить росіянину.

Раніше Британія заарештувала три приватні літаки та гелікоптери, що належать громадянам росії.