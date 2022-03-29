The Economist: Українські військові «глушать» радіоефіри росіян хеві-металом

Українські військові успішно перехоплюють і глушать російські радіочастоти, завдаючи величезних втрат окупантам. Також українці глушать радіоефіри ворога хеві-металом, розповідають у The Economist.

Проблеми із російським радіозвʼязком також можуть бути причиною значних втрат серед вищого командування рф, розповідають журналісти, посилаючись на військового аналітика Томаса Вітінгтона.

Сучасні радіостанції військового класу шифрують сигнали та змінюють частоту, на якій працюють військові, багато разів на секунду, що майже унеможливлює перехоплення. Однак російські війська не мають сучасної техніки та спілкуються на незашифрованих високочастотних (HF) каналах, що дозволяє прослуховувати їх навіть за допомогою аматорських радіостанцій. Тому українці мають змогу обмінюватися даними про військові радіочастоти рф, прослуховувати, аналізувати та глушити їх.

Крім того, старі радіостанції можна відстежувати за допомогою радіопеленгації. Є повідомлення про те, що українці «бомбардували» хеві-метал музикою частоти, які використовували російські війська, навіть під час бою. Літаки НАТО, які літають біля західних кордонів України, теж мають доступ до радіосигналів російських військ. До того ж Захід планує надати Україні більше обладнання для локалізації, перехоплення та блокування комунікацій росіян.

Рації рф є занадто простими, щоб вести скоординовані операції. Тож саме поганий радіозвʼязок, на думку Вітінгтона, змушує російських генералів особисто координувати військо та піддавати себе ризику на полі бою.