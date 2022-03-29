Окупанти влучили у будівлю Миколаївської ОДА — центральна секція обвалилась

У Миколаєві окупанти влучили в будівлю областної держадміністрації, внаслідок чого центральна секція будівлі обвалилася з 9 по 1 поверх.

ДСНС повідомило, що з під завалів дістали 17 людей.

Голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім заявив, що пошукова операція триває, під завалами ще шукають 8 цивільних і трьох військових. Також він повідомив, що його особистий кабінет знищено.

О 10:00 Кім повідомив, що з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість літаків невідома. «Будуть працювати на дуже малих висотах», — заявив він.